Москва, 15 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Власти Москвы подвели итоги первого месяца работы официальных коммерческих перевозчиков, заключивших государственные контракты. Как заявил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, в оперативный штаб департамента поступали жалобы пассажиров по работе новых маршруток. По итогам работы над обращениями жителей столицы, в городе принято решение изменить интервалы движения порядка 150 маршрутов, продлить трассу на трех маршрутах, добавить 171 автобус и открыть 20 новых остановок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские маршрутки старого и нового образца

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Дарья Антонова ИА REGNUM Московские маршрутки нового образца

Пронин добавил, что ежедневно услугами перевозки новых «синих» маршруток пользуются около 800 тысяч жителей столицы. «Фактический пассажиропоток на новых городских автобусах частных перевозчиков с начала года превысил 45 миллионов пассажиров, из которых 16 миллионов — люди с правом льготы», — уточнил Пронин.

Согласно планам мэрии, начавшаяся реформа наземного общественного транспорта распространится в Москве на Зеленоград и на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). «Сейчас мы занимаемся просчетом параметров и составлением карты маршрутов по территориям Троицкого и Новомосковского округов и Зеленограда. К концу года — к началу следующего мы эту работу завершим и объявим конкурсные процедуры», — заявил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская маршрутка старого образца

Напомним, в Москве с 15 августа 2016 года все коммерческие перевозчики, не заключившие контракт с мэрией, считаются нелегальными. Как заявили в дептрансе города, москвичей должны перевозить маршрутки синего цвета, в салонах которых установлен валидатор, принимающий к оплате за проезд все городские билеты. Нелегальные маршрутки будут штрафовать и арестовывать.

Переход на новые правила перевозки пассажиров в Москве осуществлялся постепенною. При этом реформа не коснулась тех маршруток, которые едут за МКАД, а также Зеленограда и новой Москвы.