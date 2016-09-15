Курс на Зеленоград и ТиНАО: в Москве увеличат число «синих» маршруткок
Москва, 15 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Власти Москвы подвели итоги первого месяца работы официальных коммерческих перевозчиков, заключивших государственные контракты. Как заявил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, в оперативный штаб департамента поступали жалобы пассажиров по работе новых маршруток. По итогам работы над обращениями жителей столицы, в городе принято решение изменить интервалы движения порядка 150 маршрутов, продлить трассу на трех маршрутах, добавить 171 автобус и открыть 20 новых остановок.
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Пронин добавил, что ежедневно услугами перевозки новых «синих» маршруток пользуются около 800 тысяч жителей столицы. «Фактический пассажиропоток на новых городских автобусах частных перевозчиков с начала года превысил 45 миллионов пассажиров, из которых 16 миллионов — люди с правом льготы», — уточнил Пронин.
Согласно планам мэрии, начавшаяся реформа наземного общественного транспорта распространится в Москве на Зеленоград и на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). «Сейчас мы занимаемся просчетом параметров и составлением карты маршрутов по территориям Троицкого и Новомосковского округов и Зеленограда. К концу года — к началу следующего мы эту работу завершим и объявим конкурсные процедуры», — заявил он.
Напомним, в Москве с 15 августа 2016 года все коммерческие перевозчики, не заключившие контракт с мэрией, считаются нелегальными. Как заявили в дептрансе города, москвичей должны перевозить маршрутки синего цвета, в салонах которых установлен валидатор, принимающий к оплате за проезд все городские билеты. Нелегальные маршрутки будут штрафовать и арестовывать.
Переход на новые правила перевозки пассажиров в Москве осуществлялся постепенною. При этом реформа не коснулась тех маршруток, которые едут за МКАД, а также Зеленограда и новой Москвы.