Нальчик, 15 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В санатории «Курорт-Нальчик», расположенном в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии, открыт избирательный участок, на котором будут голосовать туристы, чей отдых в республике совпадет с проведением выборов в Госдуму 18 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 сентября, в республиканском Министерстве курортов и туризма.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

«В целях облегчения процедуры голосования для отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях города Нальчика организован избирательный участок на территории курортной зоны. Участок расположен в конференц-зале санатория «Курорт Нальчик», расположенного по адресу: улица Шогенцукова, дом 5-А», — говорится в сообщении.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. В единый день голосования откроются 354 избирательных участка. В республике зарегистрировано более 530 тысяч избирателей. В Кабардино-Балкарии для участия в выборах в Госдуму зарегистрированы восемь кандидатов-одномандатников из одиннадцати, подавших заявления в ходе процедуры выдвижения. Все трое самовыдвиженцев, подавшие заявки, к моменту процедуры регистрации снялись с участия в выборах.