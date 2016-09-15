Иваново, 15 сентября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвящённое Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, состоялось сегодня, 15 сентября. Профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей с юбилеем вуза поздравили руководители региона и городского округа Иваново, бывшие выпускники академии, представители духовенства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства Ивановской области

ivanovoobl.ru Парад в Ивановской пожарно-спасательной академии

Выступающие отметили, что выпускники вуза востребованы практически в каждом регионе Российской Федерации. Они проходят службу в различных подразделениях пожарной охраны и других ведомствах, успешно справляются со служебными обязанностями.

За прошедшие полвека подготовлено более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов. Академия осуществляет набор на специальности высшего профессионального образования, как на бюджетной, так и на платной основе.

В настоящее время Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России — это мощнейший учебно-научный комплекс. Здесь учатся более 1500 курсантов и слушателей очной и заочной форм обучения, 350 студентов, а вместе с преподавателями и сотрудниками коллектив насчитывает более 2500 человек. В подразделениях академии трудятся 11 член-корреспондентов различных академий наук, более 110 сотрудников имеют ученые степени.

Напомним, 15 сентября 1966 года Советом Министров РСФСР было принято решение о создании в Иванове на базе отряда военизированной пожарной охраны Ивановского пожарно-технического училища Министерства охраны общественного порядка СССР. Оно создавалось в целях усиления подготовки кадров для пожарной охраны страны, способных обеспечить безопасность граждан и сохранение народного достояния от огненной стихии. С 2015 года учебное заведение называется Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России.