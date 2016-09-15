Астана, 15 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана сегодня, 15 сентября, обсуждается ряд законопроектов, связанных с формированием бюджета на предстоящие три года. Депутатам представили проекты законов: «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017−2019 годы», а также «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 — 2019 годы». Представляли документы профильные члены правительства — министр финансов Бахыт Султанов и министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

msykos Астана. Парламент Казахстана

Депутаты Мажилиса подчеркнули, что не могут принимать решения по бюджету, не имея всей сопутствующей информации.

«Президент четко дал поручение — принимать только те решения, по которым имеется анализ, а самое главное — стратегический просчет выгод от этого решения. Депутаты хотят при рассмотрении трехлетнего бюджета максимально выполнить поручения президента», — отметила глава комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.

Ее поддержала председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана Жаннат Ертлесова: «Без детального анализа не видно все, что делалось и финансировалось (…) в предыдущие годы, какие результаты достигнуты. Хотелось бы как минимум за три года видеть, что вы финансировали и какие результаты достигнуты».

Из-за отсутствия координации между республиканским и местными бюджетами миллионы тенге и вовсе «пропадают», добавил депутат и руководитель рабочей группы по бюджетным законопроектам Омархан Оксикбаев (бывший глава Счетного комитета, который регулярно публиковал разгромные отчеты по нарушениям при освоении бюджетных средств — ИА REGNUM ).

А между тем, растет государственный долг и затраты на его обслуживание, подчеркнул депутат Аманжан Жамалов.

«С 2008 года государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства с 2,2 млрд долларов США вырос на сегодняшний день до 32 с лишним миллиардов долларов (от примерно 143 млрд рублей до 2 трлн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Затраты на обслуживание долга увеличились за 4 года почти в 8 раз и уже превышают отдельные важные статьи расходов бюджета. Например, такие, как на образование и медицину. Резкое увеличение государственного долга серьезное давление на устойчивость бюджета оказывает, и особенно это опасно для сохранности средств Нацфонда Казахстана», — отметил депутат.

Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев заверил депутатов палаты, что правительство контролирует этот вопрос.

«Цели по увеличению долга до 90−100% нет. Сегодня у нас, действительно, есть определенный рост, он связан в том числе и с реализацией ряда программ, падением доходов, мы привлекаем займы длинные, мягкие от международных финансовых организаций, пока мы видим, что правительственный долг на уровне 21%, государственный — на уровне 24%. Эта разница, прогноз на 2017 год, она связана с тем, что Нацбанк активизировал свою деятельность на внутреннем рынке по выпуску краткосрочных нот», — объяснил министр.

Бишимбаев также пояснил структуру долга: «Сегодня из нашего общего национального долга половина — это внешние, половина — внутренние. То есть 10% от ВВП — это внешний долг, что находится на таком контролируемом параметре».

Также министр рассказал о составленном прогнозе социально-экономического развития страны на 2017−2021 годы. По словам Бишимбаева, документ «разработан на основе уточнения оценки ВВП на 2016 год, расчетного курса на уровне 360 тенге (69 рублей) за доллар США в 2017—2019 годах с последующим укреплением до 340 тенге (62,2 рубля) за доллар США к 2021 году».

Министр пояснил, что были учтены три возможных сценария развития экономики Казахстана при различных изменениях цен на мировых товарных рынках, но за основу правительство берет базовый.

«При базовом сценарии цена на нефть заложена на консервативном уровне 35 долларов (2274 рубля) США за баррель в 2017—2019 годах с последующим незначительным увеличением до 45 долларов США за баррель к 2021 году. Цены на металлы в 2021 году покажут рост до 11% к уровню 2016 года», — поделился прогнозами министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в скорректированном бюджете почти половину средств планируется направить на покрытие социальных обязательств государства.