Чита, 15 сентября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. С февраля 2016 года в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Забайкальском крае наблюдается существенная динамика, заявила врио губернатора Забайкалья Наталья Жданова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, за это время переселены около 1 тыс. человек, площадь введенного жилья составила около 9,4 тыс. квадратных метров. Еще несколько объектов в ряде районов края находятся в высокой степени готовности, что позволит расселить граждан и ликвидировать ветхое жильё площадью около 5 тыс. квадратных метров.

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«К сожалению, до сих пор реализация этой программы шла очень медленными темпами. Сейчас не время говорить о причинах и искать виновных, задача краевого правительства сегодня — разобраться с больной проблемой переселения из аварийного жилья. В том числе и в Каларском районе, где много людей живет в неприспособленных условиях, в домах, которые были построены еще в период строительства БАМа», — сказала Наталья Жданова.

По ее словам, одна из проблем, затруднявших реализацию программы в Каларском районе — необходимость передать в собственность района здания, построенные ранее правительством Московской области. На сегодня этот вопрос решен.

Среди других проблем, связанных с реализацией программы в районах края, — отсутствие должной организации и контроля на местах, недобросовестные подрядчики и другие.

«Сейчас по этим вопросам приняты соответствующие меры. Краевое Минтерразвития плотно взаимодействует со всеми главами и подрядчиками. Сотрудники министерства еженедельно выезжают на стройки, контролируют ход выполнения работ, обязательства и сроки, которые должны выполнить органы местного самоуправления», — рассказала она.

Наталья Жданова отметила, что программу расселения из ветхого и аварийного жилья в Забайкальском крае планируется завершить к 1 сентября 2017 года.

«Первые два этапа программы необходимо завершить до конца 2016 года. В настоящее время региональное правительство проводит работу по подписанию необходимых соглашений для выделения краю дополнительной финансовой помощи в необходимом объеме», — сказала глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос расселения аварийного и ветхого жилья в Забайкальском крае находится на контроле федеральных и региональных властей. Напомним, срыв реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья стал одной из причин отставки предыдущего главы региона Константина Ильковского.