Чехов, Московская область, 15 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кулаковский», расположенный в Чеховском районе Подмосковья, получил ограничение на ввоз мусора. В сутки он может принять не более 200 машин. Его работа контролируется онлайн с трех сайтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Trg Мусоровоз

«Для полигона «Кулаковский» введено ограничение, согласно которому на полигон должен поступать мусор только Чеховского района: 170−200 машин с отходами в сутки», — заявил глава минэкологии Александр Коган.

Министр также отметил, что таким образом нагрузка на полигон «Кулаковский» была сокращена уже на треть. Так, с начала августа свалка не принимает отходы Подольского и Ленинского районов.

Для контроля за деятельностью полигона ТБО, с территории ведется трансляция с видеокамер на въезде на полигон, которая выводится сразу на три интернет-сайта: ПАО «Промэкотех», администрации Чеховского района и министерства экологии и природопользования Московской области.

«Теперь каждый в онлайн-режиме может отследить количество и даже номера въезжающих машин. Кроме этого, эксплуатирующая организация должна хранить видеоархивы и предоставлять видеозапись по запросу», — заключили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Кулаковский» планируется закрыть и начать рекультивировать в середине 2018 года, так как уже сейчас годовая проектная мощность полигона превышена вдвое. Помимо этого полигон уже был уличен в нанесении вреда окружающей среде и становился местом «проживания» целого городка граждан без определенного места жительства.