Воронеж, 15 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Вопрос с вылетом самолета компании «Грозный-авиа» из аэропорта «Воронеж» «решается», заявили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе.

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От дальнейших комментариев в связи с ситуацией в пресс-службе отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сентября, стало известно, что самолет авиакомпании «Грозный-авиа» не может вылететь из аэропорта «Воронеж»: время задержки составляет уже более четырех часов. Сообщается, что лайнер заблокирован грузовиком «Урал».

По словам командира воздушного судна Ануара Кундетова, который также является заместителем гендиректора компании, рейс в Грозный — технический, для перегона самолета на базу в Грозном. Причиной задержки, по заявлению Кундетова, являются долги перед аэропортом Воронежа сторонней компании, с которой сотрудничала компания «Грозный-авиа».