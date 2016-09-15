Москва, 15 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Москве с 15 августа все частные перевозчики, курсирующие по городу и не заключившие контракт с мэрией, признаны нелегальными. Однако на улицах продолжают работать привычные москвичам «белые» маршрутки старого образца. Как заявил журналистам 15 сентября заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин, в мэрии признают, что пассажиров продолжают перевозить «старые» маршрутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки старого образца

Он отметил, что все нелегальные маршрутки будут арестованы до конца 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Машины арестовывают, и с каждым днем их становится все меньше», — пояснил Пронин.

В свою очередь, глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков сообщил, что ежедневно в городе арестовывают порядка 25 нелегальных маршрутных такси. Кроме ареста на нелегалов накладывают штраф размером до 300 тысяч рублей.

Напомним, в рамках реформы наземного транспорта в Москве весь общественный транспорт перекрасили в синий цвет. По подсчетам мэрии, объем инвестиций частных перевозчиков в обновление подвижного состава составил 10 млрд рублей.