В Москве обещают арестовать все нелегальные маршрутки
Москва, 15 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Москве с 15 августа все частные перевозчики, курсирующие по городу и не заключившие контракт с мэрией, признаны нелегальными. Однако на улицах продолжают работать привычные москвичам «белые» маршрутки старого образца. Как заявил журналистам 15 сентября заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин, в мэрии признают, что пассажиров продолжают перевозить «старые» маршрутки.
Он отметил, что все нелегальные маршрутки будут арестованы до конца 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Машины арестовывают, и с каждым днем их становится все меньше», — пояснил Пронин.
В свою очередь, глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков сообщил, что ежедневно в городе арестовывают порядка 25 нелегальных маршрутных такси. Кроме ареста на нелегалов накладывают штраф размером до 300 тысяч рублей.
Напомним, в рамках реформы наземного транспорта в Москве весь общественный транспорт перекрасили в синий цвет. По подсчетам мэрии, объем инвестиций частных перевозчиков в обновление подвижного состава составил 10 млрд рублей.