Ереван, 15 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Парламент Армении после двухдневных обсуждений избрал главного прокурора. В результате тайного голосования генпрокурором стал Артур Давтян, который до этого занимал должность заместителя генерального прокурора.

Photolure Артур Давтян

Принимая во внимания ту критику, которую обрушили на кандидата оппозиционные депутаты, можно было предположить, что Артур Давтян получить хотя бы столько же голосов против, сколько было критических выступлений. Однако, то ли потому, что две оппозиционные фракции заявили, что не примут участия в голосовании, то ли потому, что голосование было тайным, новый генпрокурор получил всего три голоса против. За Давтяна проголосовали 97 депутатов, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Таким образом, в парламенте Армении сложилась своеобразная традиция: чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что в Армению возвращаются советские времена, когда все решения принимались единогласно, против кандидатуры генпрокурора стабильно голосуют 3 депутата. Так было в 2013 году, когда на эту должность был избран Геворг Костанян, так случилось и сейчас.

Что касается Костаняна, который подал в отставку «по состоянию здоровья» аккурат после разрешения ситуации вокруг захвата полка полиции в Ереване вооружённой группой, то его имя также упоминалось в эти дни в парламенте. На фоне того, что о состоянии здоровья Костаняна так ничего и неизвестно, то у депутатов возник вполне логический вопрос о самочувствии и здоровье Артура Давтяна. Может случится так, что он, как и его предшественник, через пару лет не сможет исполнять свои обязанности? Однако, кандидат на пост генпрокурора уверил, что здоров.

Таким образом, если о состоянии здоровья нового генпрокурора появились хоть определённые сведения, то о его личности известно совсем немного.

Родился в 1978 году, после окончания юрфака ЕГУ стал преподавать, параллельно учась в аспирантуре. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию, после чего перешёл на службу в прокуратуру. Проработав несколько лет, в 2012 году стал прокурором одного из административных районов Еревана, а через год был назначен прокурором столицы. В июне этого года стал заместителем генпрокурора. Очевидно, что начиная с 2012 года Давтяна стали усиленно продвигать на верх.

По наблюдениям оппозиционного депутата Никола Пашиняна, в генпрокуратуре Армении стремительную карьеру делают те люди, которые имеют отношения к громким, получившим общественный резонанс, делам. Не случайно же, по наблюдениям Пашиняна, в кабинетах прокуроров висят портреты президента Армении, которому они, по словам депутата, докладывают о проделанной работе, спрашивают, как решить исход того или иного дела. Кстати, сам Давтян также подтвердил, что в кабинете генпрокурора висит портрет президента, сославшись при этом на какой-то закон.

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Вообще, как депутаты, так и общество в целом, не воспринимают прокуратуру независимым органом, поэтому, наверное, назначение Давтяна на должность генпрокурора и двухдневные обсуждения в парламенте остались практически незамеченными. А заявления новоназначенного прокурора о том, что в Армении нет политзаключённых лишь подтвердило это мнение.