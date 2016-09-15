Москва, 15 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Программа посещения Японии президентом РФ Владимиром Путиным будет согласовываться. Об этом 15 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

pixabay.com Хиросима

«Программа визита будет согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили о том, что администрации Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся в 1945 году атомным бомбардировкам со стороны США, попросили президента РФ Владимира Путина посетить их города в ходе его декабрьского визита в Японию. Соответствующая просьба, как отметили журналисты, передана послу РФ в Токио.