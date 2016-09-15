Пермь, 15 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми не удовлетворил ходатайство защиты экс-замглавы минспорта Руслана Садченко об изменении меры пресечения и замены содержания подозреваемого в СИЗО на денежный залог или домашний арест. Руслан Садченко продолжит находиться под стражей на весь период расследования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда. Такое же решение суд принял и в отношении подельников чиновника — бизнесменов Александра Тархова и Дмитрия Перфильева, обвиняемых в групповом мошенничестве на сумму 13,8 млн рублей при реконструкции пермского стадиона «Динамо».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники СИЗО

Мотивируя необходимость нахождения под стражей подозреваемых, следователь управления ФСБ по Пермскому краю заявил, что не все члены преступной группы еще установлены, не все дополнительные документы и предметы изъяты и не проведена необходимая строительно-техническая экспертиза.

Напомним, что Руслан Садченко находится под арестом с 22 июля 2016 года. Именно в этот день Садченко был задержан оперативниками службы экономической безопасности УФСБ в аэропорту Большое Савино, куда он прилетел из Крыма, где последние несколько месяцев трудился в должности председателя комитета по делам молодежи и спорта Севастополя.

По версии следствия, в ходе реконструкции стадиона «Динамо», которая проводилась 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России» и государственной региональной программы «Развитие объектов спортивной инфраструктуры на территории Пермского края», было похищено 12,8 млн рулей по фиктивным договорам. Поскольку часть средств (8,7 млн рублей) выделялась в рамках федеральной целевой программы, контроль за их расходованием вели, в том числе, и в ФСБ.

По данным местных СМИ, спортивная общественность Пермского края обратилась в следственные органы с письмом в защиту бывшего замминистра спорта Прикамья. Авторы письма надеются, что «при проведении следственных мероприятий будут внимательно рассмотрены все имеющиеся обстоятельства, и будет вынесено справедливое решение».

В Пермской федерации легкой атлетики утверждают, что тренировочная база для легкоатлетов в Перми была нужна еще несколько десятилетий назад и только сейчас новая арена «Динамо» полностью соответствует самым лучшим стадионам в России.

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