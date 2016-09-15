Вашингтон, 15 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Популярная социальная сеть Twitter запустит новую функцию трансляции потокового видео в преддверии начала нового сезона в лиге американского футбола — NFL, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, старт первой трансляции в сервисе микроблогов запланирован уже на четверг, 15 сентября. Благодаря таким новшествам Twitter надеется увеличить число пользователей и доходы от рекламы.

Отметим, что руководство компании в ближайшем будущем также планирует организовать трансляции развлекательных и новостных программ.

Воспользоваться новыми возможностями Twitter смогут не только пользователи соцсети, но и владельцы Apple TV, Fire TV и Xbox One.