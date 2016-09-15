Иваново, 15 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Закладка камня и капсулы в основание Храма в честь Святителя Николая Чудотворца в городе Иванове состоялась 15 сентября. Его возведут на улице Ермака, которая изначально носила название Никольской. Чин закладки совершил митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф. В мероприятии также участвовали губернатор Павел Коньков, руководство областного центра, верующие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области

В ведомстве уточнили, что освященный закладной камень и документ, подписанный губернатором Павлом Коньковым, главой митрополии, руководителями города был помещен в металлическую капсулу и заложен в особую нишу в фундамент строящегося храма.

Новый храм возводится напротив Ивановского энергетического колледжа, на месте которого до 1937 года располагался храм в честь Происхождения древ Креста Господня, именуемый обычно Спасским. Он был построен на средства фабрикантов Гарелиных по проекту выдающегося архитектора Шехтеля. В районе старинной улицы Никольской также находилось большое количество благотворительных учреждений.

Отметим, в настоящее время в областном центре нет ни одного храма в честь святителя Николая Чудотворца.