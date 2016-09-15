Лондон, 15 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй дала 15 сентября согласие на осуществление проекта возведения электростанции Hinkley Point С — первой АЭС, построенной в Великобритании за два десятилетия, сообщает The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

Финансирование проекта осуществляет французская компания EDF, которая предоставит большую часть 18 млрд фунтов стерлингов, необходимых для возведения станции. На долю инвесторов КНР будет приходить одна треть расходов.

Проект предполагает возведение блока С рядом с уже запущенным блоком, А и блоком B, который начнет работу в 2023 году. По завершении блок С удовлетворит потребности Соединенного Королевства в электроэнергии на 7%. На строительстве, как планируется, будет занято до 25 тыс. человек, тогда на самой станции будет создано 900 рабочих мест.

Решение о строительстве станции было отложено в июле, когда министр по делам бизнеса энергетики и промышленной стратегии в кабинете Терезы Мэй Грег Кларк заявил, что правительству необходимо «тщательно рассмотреть все аспекты проекта».

Помимо этого, критики также отмечали, что проект возведения станции может оказаться слишком затратным и невыгодным для потребителя, а на его осуществление уйдет слишком много времени. Пойдя на него, энергетика Великобритания может оказаться в зависимости от других стран. В то же самое время некоторые считают, что Лондон должен уделять основное внимание возобновляемым источникам энергетики.

Многие эксперты отмечают, что премьер-министр Тереза Мэй была недовольна финансовым участием Китая в проекте. Еще будучи на посту главы МВД, она высказывала опасения относительно национальной безопасности в связи с проектом возведения АЭС.

Тем более, считают эксперты, что в условиях Brexit правительству нужно строить собственные АЭС. Также возникали сомнения относительно финансовой надежности французской компании EDF, чья рыночная стоимость за последние два года сократилась наполовину.

Связано беспокойство экспертов и со стоимостью производимой на АЭС электроэнергии, поскольку бывшее правительство гарантировало EDF слишком высокую стоимость единицы электроэнергии. Так, для того чтобы убедить французских и китайских инвесторов, правительство в 2013 году пошло на 92,5 фунта стерлингов за мегаватт в час с учетом инфляции на протяжении следующих 35 лет работы станции. С учетом падения оптовых цен на электроэнергию в течение последних трех лет, сделка может оказаться не столь выгодной.

Сомнения вызывают и используемые на станции технологии. Согласно плану проекта, на АЭС должен быть установлен европейский реактор с водой под давлением. Это относительно новая разработка, надежность которой еще не проверена. С реакторами подобной системы были проблемы на ряде станций в частности на АЭС Олкилуото в Финляндии, где строительство обошлось на €2.6 млрд. больше изначальной сметы.

В качестве альтернативы возведению Hinkley C критики видят более активное развитие правительством энергетики, основанной на возобновляемых источниках, таких как ветер, волны и других.