Тамбов, 15 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Ежедневно учащиеся школ в Тамбовской области рискуют жизнью, добираясь до учебных заведений. По результатам проверки активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта, школьные маршруты не отвечают требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ. Хуже всего дороги в Никифоровском и Моршанском районах.

С.Я. Дунчев. В школу. 1954

Активисты провели проверки школьных маршрутов в восьми районах области. На всех были выявлены различные нарушения. Самым частым нарушением стало отсутствие оборудованных остановок и указателей о высадке детей. Нарекания вызвало и состояние дорог.

«Школьники из поселка Отъясское лесничество Сосновского района около 2 километров идут до остановки, проходя через старый речной мост и далее, следуя по разбитой, в выбоинах сельской дороге. Неудовлетворительное состояние маршрутов выявлено активистами в Никифоровском и Моршанском районах», — говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам мониторинга активисты посоветовали местным властям уделять дорогам большее внимание.

К слову, активисты не отметили конкретные дороги в Никифоровском районе области. Однако, как передает корреспондент ИА REGNUM, здесь есть чему ужаснуться. К примеру, дорога, которая ведет от села Марьевка до села Юрловка, по которой каждый день старшеклассники ездят в школу, давно уже перестала быть дорогой в современном понимании. Более пяти лет назад асфальт полностью разбили большегрузы, которые возили песок из местного карьера для строительства федеральной трассы. С тех пор дороги просто нет — вместо полноценного полотна здесь небольшие остатки асфальта. Ехать здесь можно со скорость не более 20 км/ч. Несколько лет подряд местные жители даже ездили по грунтовой дороге вдоль березовых посадок, которая идет параллельно основной дороге. Ездить по «асфальту» можно только в зимнее время — когда она покрывается накатанным снегом и становится гладкой.

ИА REGNUM отмечает, что, наверняка, подобные нарушения можно встретить во многих регионах России. К примеру, результаты аналогичного мониторинга в Брянской области дали такие же результаты. Ситуация здесь усложняется тем, что в области активно идет закрытие школ, из-за чего количество детей, которые ездят в школу в другие села, увеличивается.