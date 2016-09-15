Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. От решения задачи развития транспортной инфраструктуры юга России зависят перспективы страны. Об этом 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Налбандян. Черное море. 1947

«Нам сегодня предстоит обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры юга России. Это комплексная задача, от решения которой зависят перспективы социально-экономического развития не только этого региона, но и страны в целом», — сказал Путин.

По его словам, уже сейчас на азово-черноморский бассейн приходится более трети всего идущего через российские порты грузопотока: «Южный федеральный округ играет значимую роль в обеспечении экспортно-импортных перевозок, в том числе в рамках международных транспортных коридоров».

Путин призвал «активно использовать конкурентные преимущества выхода к Черному и Каспийскому морям, развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и трансграничных перевозок»: «При этом мы должны исходить не только из текущих потребностей, но и работать на перспективу, анализировать как будут выглядеть пассажирские и грузовые потоки через 5−10 лет, учитывать развитие интеграционных процессов».

Напомним, на сегодня в Крым с материковой территории России напрямую можно попасть посредством переправы через Чёрное море. В ближайшие годы, после окончания строительства Керченского моста, материковая часть страны будет напрямую соединена с полуостровом.