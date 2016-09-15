Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Парк поездов, которые доставляют отдыхающих на крымские курорты, необходимо модернизировать. Об этом 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Клод Моне. Вокзал. 1877

«Отдельная тема — обновление подвижного состава, обслуживающего пассажирские перевозки, в первую очередь это касается Крыма. Здесь парк транспортных средств особенно нуждается в модернизации. Необходимо последовательно решать и эту задачу», — сказал Путин.

Он напомнил, что «на юг России, на курорты Краснодарского края и Крыма ежегодно приезжают отдыхать миллионы наших граждан и зарубежных туристов»: «И важнейший вопрос — это качество пассажирских перевозок, в том числе внутри региональных — четкая работа общественного транспорта. Знаю, предложения по этим вопросам есть, их тоже давайте сегодня обсудим».

Напомним, на сегодня в Крым с материковой территории России напрямую можно попасть посредством переправы через Чёрное море. В ближайшие годы, после окончания строительства Керченского моста, материковая часть страны будет напрямую соединена с полуостровом.