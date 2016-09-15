Москва, 15 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Церемония награждения памятными подарками миллионного пассажира Московского центрального кольца прошла на станции «Шелепиха», передает 15 сентября НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Наталья Панфилова получила из рук главы столичного метрополитена Дмитрия Пегова планшет, фотоаппарат и безлимитную карту «Тройка» сроком на один год. Дмитрий Пегов выразил надежду, что жители и гости мегаполиса по достоинству оценят новую транспортную услугу и будут пользоваться МЦК.

Напомним, Московское центральное кольцо открылось для перевозки пассажиров 10 сентября. В течение месяца москвичи и гости города смогут бесплатно пользоваться магистралью. Пока в ее составе насчитывается 26 станций, 11 мест для пересадки на метро и шесть — на пригородные поезда.