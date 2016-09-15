Миллионному пассажиру МЦК вручили ценные подарки
Москва, 15 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Церемония награждения памятными подарками миллионного пассажира Московского центрального кольца прошла на станции «Шелепиха», передает 15 сентября НТВ.
Наталья Панфилова получила из рук главы столичного метрополитена Дмитрия Пегова планшет, фотоаппарат и безлимитную карту «Тройка» сроком на один год. Дмитрий Пегов выразил надежду, что жители и гости мегаполиса по достоинству оценят новую транспортную услугу и будут пользоваться МЦК.
Напомним, Московское центральное кольцо открылось для перевозки пассажиров 10 сентября. В течение месяца москвичи и гости города смогут бесплатно пользоваться магистралью. Пока в ее составе насчитывается 26 станций, 11 мест для пересадки на метро и шесть — на пригородные поезда.