Тель-Авив, Израиль, 15 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Самому пожилому мужчине в мире Израэлю Кристалу, проживающему в Израиле, исполнилось 113 лет, сообщает 15 сентября ИА AFP.

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Житель города Хайфа родился 15 сентября 1903 года. В марте этого года Книга рекордов Гиннеса признала его самым пожилым мужчиной в мире. Хотя Кристалу сегодня исполнилось 113 лет по григорианскому календарю, его семья отпразднует его день рождение в конце сентября по еврейскому календарю, сказала дочь Шула Коперсточ.

Около 100 родственников будет присутствовать на празднике. Место и время празднования держится в секрете — родственники опасаются наплыва журналистов.

Напомним, Кристал младше самой пожилой женщины в мире на четыре года. Итальянка Эмма Морано отпразднует свой 117-й день рождения в ноябре 2016 года.