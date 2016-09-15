Брюссель, 15 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен в ближайшее время провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на тему сотрудничества Североатлантического альянса и Москвы. Такое решение было принято Столтенбергом после окончания переговоров постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко с заместителем генерального секретаря альянса Александром Вершбоу, сообщили в пресс-службе НАТО.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает обсудить эти вопросы и дальнейшие шаги с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшем будущем», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе встречи Грушко и Вершбоу уже коснулись некоторых аспектов взаимодействия НАТО и России. По словам представителя альянса, НАТО рассмотрело предложения, которые Москва представила на последнем заседании Совета Россия-НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Столтенберг заявил, что с Россией НАТО строит исключительно политический диалог: все другие виды сотрудничества прекратились после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.