Москва, 15 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. МИД РФ считает «дном» заявления Варшавы о якобы сокрытии экспертами из России улик и важной информации по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «русофобские» заявления министра национальной обороны Польши Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского находятся «где-то на или за гранью абсурда».

Они заявили, уточнила Захарова, что российская сторона якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском."Трудно комментировать очередные антироссийские выпады, тем более в такой крайней форме, пусть даже исходящие из уст обладателей министерских портфелей», — пояснила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что такими «безответственными и провокационными» высказываниями Варшава ведет к дальнейшему подрыву отношений между Россией и Польшей.

Напомним, польский «борт №1» разбился 10 апреля 2010 года в районе аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета находился президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования — всего, вместе с членами экипажа, 96 человек. Все погибли. Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета.

Дело расследовалось в течение нескольких лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.

Варшава, однако, считает, что виноваты российские диспетчеры. Кроме того, в Польше на последних парламентских выборах пришла к власти партия Права и Справедливости, а также нынешний президент Польши — Анджей Дуда является выдвиженцем этой партии.