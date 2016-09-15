Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день автомагистрали в Южном федеральном округе перегружены, а потенциал внутреннего водного транспорта используется в минимальных объёмах. Об этом 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Константин Коровин. Севастополь. Рыбачья бухта. 1916

«Еще одна тема нашего разговора — комплексное развитие системы грузоперевозок в Южном федеральном округе. Объем грузопотоков растет, при этом железнодорожная система в направлении портов черноморского бассейна находится фактически на пределе своих возможностей. Автомагистрали перегружены, потенциал внутреннего водного транспорта используется слабо», — сказал Путин.

Он призвал «расшивать узкие места» и увеличивать пропускную способность транспортных каналов: «Необходимо расшивать эти узкие места, наращивать пропускную способность транспортных артерий, кстати, мы уже не раз говорили о необходимости строительства железнодорожного обхода Краснодарского узла. Соответствующие поручения были уже даны, и хотел бы сегодня услышать, как идет эта работа».

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года российские власти начали строительство Керченского моста. Помимо автомобильного переезда, планируется проведение железнодорожных путей через пролив.