Москва, 15 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Москве с начала 2016 года за счет бюджета города построили 9 детских садов и 5 школ, а также сданы в эксплуатацию 2 детсада и 2 школы за счет инвесторов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Школа

Как заявил глава департамента Сергей Лёвкин, благодаря строительству новых образовательных учреждений появились 2695 мест в детсадах и 3500 мест в школах.

Так, строительные работы закончились в детсадах и в школах в Новой Москве, в северном округе города, а также на юго-западе, юге, востоке и западе столицы.

«Приоритетом градостроительной политики остается создание комфортных, современных образовательных учреждений для юных москвичей» — отметил Лёвкин.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе с начала 2016 года построено 15 школ и детских садов.