Пермь, 15 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Пенсионный фонд РФ совместно с Центральным банком России принял решение о выплате средств пострадавшим клиентам негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». Уже определены списки и суммы выплат. На будущей неделе (с 19 сентября) все документы будут направлены в Пермский край для начала выдачи денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Прикамья.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Договоренность достигнута на рабочей встрече губернатора Пермского края Виктора Басаргина с председателем правления Пенсионного фонда РФ Антоном Дроздовым и заместителем председателя Госдумы РФ Андреем Исаевым. Стороны договорились о том, что пострадавшие от действий НПФ «Стратегия» получат свои средства в заявленном объеме.

Напомним, что выплаты получат те граждане, которые подали специальные заявления в адрес ликвидатора фонда, с приложением копий договоров и квитанций о перечислении средств в «Стратегию».

По официальным данным, в Пермском крае его услугами по обязательному пенсионному страхованию пользовались более 77 тысяч человек, по добровольному негосударственному пенсионному страхованию — около 66 тысяч человек. Отзыв лицензии и прекращение деятельности «Стратегии» стало полной неожиданностью для краевых и городских властей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2016 года Приказом Банка России у АО НПФ «Стратегия» аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. С этого момента НПФ «Стратегия» прекратил свою деятельность. 1 апреля 2016 года следователями ГУ МВД по Пермскому краю в отношении директора и совладельца фонда Петра Пьянкова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Решением Ленинского районного суда Перми он помещен под домашний арест.