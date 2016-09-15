Берлин, 15 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz работает над новым компактным кроссовером, который станет «маленьким Gelandewagen» (G-Class) и расположится в модельном ряду между GLA-Class и GLC-Class, сообщает Unicar.

Milhouse35 Mercedes-Benz Gelandewagen

Новинка получила название GLB и выход автомобиля на рынок запланирован на 2019 год. Судя по внешнему виду, GLB станет уменьшенной копией G-Class, но с более изящным дизайном и низкой ценой. Предполагается, что внешний вид модели будет базироваться на основе концепт-кара Ener-G-Force, который был представлен в конце 2012 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Несмотря на компактные габариты, GLB будет полноценным внедорожником с полным приводом и соответствующими статусу углами съезда, заявляют в компании. GLB будет построен на платформе MFA2, которая ляжет в основу следующего поколения A-Class и GLA-Class в 2018 и 2019 году соответственно. Благодаря универсальности и многофункциональности платформы, ожидаются как стандартная, так и удлиненная версия. Опционально может быть доступен даже третий ряд сидений.

Под капотом, предположительно, окажутся новые модульные дизельные моторы, которые дебютировали на актуальном E-Class. Мощность будет варьироваться в пределах 160−190 лошадиных сил, а в качестве коробки передач применят девятиступенчатые «автоматы» Mercedes-Benz.