Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Помимо строительства Керченского моста, требуется подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему как со стороны Крыма, так и со стороны Краснодарского края. Об этом 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир путин

«Строительство моста идет хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма», — сказал Путин.

По его словам, строительство моста в Крым — это «важнейший общенациональный проект», поскольку Керченский мост поможет Крыму интегрироваться в транспортную систему РФ и «создаст дополнительные возможности для экономического роста»: «Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый, слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом».

Путин попросил премьер-министра РФ Дмитрий Медведева «посмотреть внимательно, как идут работы на этой стороне, на стороне Крыма».

Глава государства напомнил о дополнительном финансировании в размере 5 млрд рублей на строительство моста, что в конечном счёте составило сумму финансирования в 18 млрд рублей: «Это в принципе солидные средства. Можно было бы еще добавить, но дело уже не в объемах, дело в том, как осваиваются эти ресурсы».

Напомним, российские власти начали строительство Керченского моста после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Помимо автомобильного переезда, планируется проведение железнодорожных путей через пролив.