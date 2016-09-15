Путин отметил «хорошие темпы» строительства Керченского моста
Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Помимо строительства Керченского моста, требуется подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему как со стороны Крыма, так и со стороны Краснодарского края. Об этом 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны заявил президент РФ Владимир Путин.
«Строительство моста идет хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма», — сказал Путин.
По его словам, строительство моста в Крым — это «важнейший общенациональный проект», поскольку Керченский мост поможет Крыму интегрироваться в транспортную систему РФ и «создаст дополнительные возможности для экономического роста»: «Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый, слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом».
Путин попросил премьер-министра РФ Дмитрий Медведева «посмотреть внимательно, как идут работы на этой стороне, на стороне Крыма».
Глава государства напомнил о дополнительном финансировании в размере 5 млрд рублей на строительство моста, что в конечном счёте составило сумму финансирования в 18 млрд рублей: «Это в принципе солидные средства. Можно было бы еще добавить, но дело уже не в объемах, дело в том, как осваиваются эти ресурсы».
Напомним, российские власти начали строительство Керченского моста после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Помимо автомобильного переезда, планируется проведение железнодорожных путей через пролив.