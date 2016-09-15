Калининград, 15 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Военно-морские учения Балтийского флота, прошедшие накануне в Калининградской области, привлекли внимание любителей уфологии.

tombud Летающие тарелки

Как сообщили сегодня, 15 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в манёврах принял участие корвет «Стойкий». Экипаж корабля успешно выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, которые были выпущены фронтовыми бомбардировщикоми Су-24.

Эти бомбы, представленные в виде гирлянд со светящимися элементами, и были приняты калининградцами за НЛО. В результате пресс-служба флота вынуждены была предупредить, что «свет от этих авиабомб некоторые жители побережья Калининградской области традиционно принимают за неопознанные летающие объекты».

ИА REGNUM уточняет, что на уфологических форумах говорится, что «НЛО любят Калининградскую область». В последний раз неопознанный летающий объект, снятый на фотокамеру, был замечен в декабре 2015 года в районе Московского проспекта Калининграда. Судя по снимку, объект напоминает морскую раковину.