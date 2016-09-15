Минск, 15 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



archive.government.ru Александр Лукашенко

Александр Лукашенко 15 сентября улетел в Бишкек, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Совет глав государств — участников СНГ пройдёт 16 сентября в столице Киргизии. В повестке заседания почти полтора десятка вопросов. Одной из ключевых тем станет модернизация Содружества, которому исполняется четверть века.

«Лидеры стран СНГ рассмотрят реализацию в 2017 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Азербайджане, программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017−2019 годы, конвенцию о межрегиональном сотрудничестве и иные вопросы», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о реформировании СНГ Александр Лукашенко рассказал 6 сентября в интервью информагентству ТАСС. По мнению руководителя постсоветской республики, Украина состоит в СНГ, а развитие и реформирование организации сдерживается субъективными факторами.