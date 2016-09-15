Рязань, 15 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. За три дня до выборов в Госдуму 5,8 тысячи рязанцев взяли открепительные удостоверения. Как сообщил ИА REGNUM секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев, в двух округах выдано примерно одинаковое количество документов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Билборд избирательной комиссии Тамбовской области

Так, в округе №156 выдано 2875 открепительных документов, а в округе №157 — 2966.

При этом по сравнению с предыдущей отчетной датой, 11 сентября, количество выданных документов почти удвоилось. Тогда было выдано примерно 3,4 тысячи открепительных.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. В Рязанской области сформировано два одномандатных избирательных округа. В них баллотируются 19 кандидатов. При этом, несмотря на то, что в одном из округов представлены сразу три действующих депутата Госдумы, эксперты говорят о том, что кампания — скучная и неконфликтная.

К слову, Рязань всплывает в новостях о выборах в другом регионе — соседней Тамбовской области. Так, по данным лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, здесь готовится десант «карусельщиков». Причем, политик заявляет о том, что принимать участие в фальсификации выборов будут не только жители региона, но и избиратели из Рязани, Тулы и Воронежа. Всего 12 тысяч человек. Сейчас по этой информации проводит проверку СУ СК РФ по Тамбовской области. Также в области работает представитель Центральной избирательной комиссии.