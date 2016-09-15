Москва, 15 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Банк России сообщил, что совокупная прибыль российского банковского сектора по РСБУ за 8 месяцев 2016 года составила 532 млрд рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда прибыль банковского сектора составляла только 76 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2016 года прибыль банков увеличилась на 48%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Причин этому несколько. Во-первых, в 2016 году банки стали меньше формировать резервы на случай потерь, в отличие от 2015 года, когда ожидания банков относительно перспектив экономики и, в частности, курса рубля были исключительно негативными. Так, объем резервов на случай потерь у российских банков увеличился за восемь месяцев 2016 года всего на 7,3%, в то время как в январе-августе 2015 года такие резервы у банков выросли на 23%, что способствовало резкому снижению прибыли в 2015 году. В текущем году негативное влияние этого фактора на прибыль банков уменьшилось.

Во-вторых, в 2016 году увеличивался объем выданных банками кредитов. Так, объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2016 года, вырос на 24% к аналогичному периоду 2015 года, что также стало одним из драйверов роста прибыли банков.

В-третьих, важно отметить, что прибыль банковского сектора по итогам первого полугодия почти на 2/3 зависит от двух крупнейших банков — Сбербанка и «ВТБ24». Так, Сбербанк за первое полугодие получил 64% совокупной прибыли банковского сектора, а «ВТБ24» получил 3%. За 8 месяцев ситуация не изменилась, и в разрезе отдельных банков результаты успешной деятельности российского банковского сектора определяются динамикой результатов Сбербанка и «ВТБ24».

Эта тенденция в ближайшее время вряд ли изменится, а измениться она может только в том случае, если кризис будет преодолен полностью, рубль начнет укрепляться, а у банков будет расти число клиентов по кредитованию.