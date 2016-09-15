Ташкент, 15 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Муротжон Азимов назначен заместителем Генпрокурора Узбекистана, ранее он трудился на должности прокурора Бухарской области республики, сообщает надзорное ведомство Узбекистана.

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«Указом исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Муротжон Бердиалиевич Азимов назначен на должность заместителя Генерального прокурора Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мирзиёев сделал ряд других кадровых назначений.

Так, Абдулла Арипов назначен заместителем премьер-министра, курирующим комплекс по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций. Арипов занимал эту должность до 2013 года.

Другим указом Мирзиёева министром высшего и среднего специального образования Узбекистана назначен Рустам Касимов. Касимов в 2004—2008 годы возглавлял данное ведомство, он также являлся заместителем премьер-министра по вопросам образования и науки.

Ильхомжон Нематов назначен послом по особым поручениям МИД республики.