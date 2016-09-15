Бангкок, 15 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Таиланда обнаружила 60 млн бат ($ 1,7 млн) во время обыска на квартире, арендованной тайским наркобоссом Садайу Луангпрадабья, заявила полиция, передает 15 сентября Bangkok Post.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркоторговец

В квартире подозреваемого обнаружили полутораметровый сейф, в котором находилось 60 млн бат ($ 1,7 млн). Также в квартире обнаружили 10 автоматов с глушителями.

Напомним, 14 сентября полиция совершила крупный рейд престижный курортный комплекс, где проходила вечеринка наркоторговцев. 30 человек было задержано, один застрелен полицией. Троим наркоторговцам удалось сбежать, Луангпрадабья был одним из них.