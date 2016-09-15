Рига, 15 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Железнодорожная компания Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) предложит компании «Транснефть» более выгодные условия перевозки нефтепродуктов через страны Прибалтики, заявил президент Latvijas Dzelzceļš Эдвинс Берзиньш, сообщает портал Mixnews.lv.

Jadrogc Железная дорога

Напомним, «Транснефть» заявила о намерении к 2018 году полностью прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Прибалтики.

По словам Эдвина Берзиньша, это решение может быть неокончательным. «Очень надеемся предложить [им] выгодные условия. Мы уже работаем над тем, чтобы сохранить транзит, и можем предложить российским коллегам хорошую дорогу, хорошую инфраструктуру, хорошую, я бы сказал, цену, хорошую сохранность этих нефтепродуктов», — заявил Берзиньш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, о намерении к 2018 году полностью отказаться от экспорта нефтепродуктов через порты стран Прибалтики глава «Транснефти» Николай Токарев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 сентября. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в 2015 году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, а в 2016 году — 5 млн т.

В свою очередь представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что поставки нефтепродуктов по трубопроводам являются экономически более выгодными, чем по железной дороге, поэтому он сомневается в том, что Latvijas Dzelzceļš сможет предложить более привлекательные условия транспортировки нефтепродуктов по территории Прибалтики, чем поставки по трубопроводам в сторону российских портов. Но решение о выборе маршрутов поставок остается за производителями нефтепродуктов, то есть российскими нефтяными компаниями.

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