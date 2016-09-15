Латвийская железная дорога пытается сохранить российский транзит
Рига, 15 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Железнодорожная компания Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) предложит компании «Транснефть» более выгодные условия перевозки нефтепродуктов через страны Прибалтики, заявил президент Latvijas Dzelzceļš Эдвинс Берзиньш, сообщает портал Mixnews.lv.
Напомним, «Транснефть» заявила о намерении к 2018 году полностью прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Прибалтики.
По словам Эдвина Берзиньша, это решение может быть неокончательным. «Очень надеемся предложить [им] выгодные условия. Мы уже работаем над тем, чтобы сохранить транзит, и можем предложить российским коллегам хорошую дорогу, хорошую инфраструктуру, хорошую, я бы сказал, цену, хорошую сохранность этих нефтепродуктов», — заявил Берзиньш.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, о намерении к 2018 году полностью отказаться от экспорта нефтепродуктов через порты стран Прибалтики глава «Транснефти» Николай Токарев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 сентября. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в 2015 году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, а в 2016 году — 5 млн т.
В свою очередь представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что поставки нефтепродуктов по трубопроводам являются экономически более выгодными, чем по железной дороге, поэтому он сомневается в том, что Latvijas Dzelzceļš сможет предложить более привлекательные условия транспортировки нефтепродуктов по территории Прибалтики, чем поставки по трубопроводам в сторону российских портов. Но решение о выборе маршрутов поставок остается за производителями нефтепродуктов, то есть российскими нефтяными компаниями.
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