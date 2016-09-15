Петрозаводск, 15 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в администрации Петрозаводска была озвучена дата подключения к теплу жилфонда карельской столицы — ориентировочно подключение начнется с 11:00 21 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, на подключение и отладку гидравлических режимов необходимо не менее недели.

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Свою готовность начать отопительный сезон подтвердили сегодня ресурсоснабжающие организации «ТГК-1» и «ПКС», а также управляющие компании.

Напомним, коммунальные службы обязаны начать отопительный сезон в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов. Пока же в Петрозаводске эти показатели выше необходимого минимума. Администрация города обратилась в Минстрой республики с ходатайством о начале подключения отопления жилого фонда со следующей недели.

Об окончательной готовности начать отопительный сезон все коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации доложат на заседании штаба, которое состоится 20 сентября.