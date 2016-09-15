Ереван, 15 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. 15 сентября парламент Армении утвердил кандидатуру 38-летнего Артура Давтяна на пост генерального прокурора республики. За предложенного президентом единственного кандидата проголосовали 97 из участвующих в голосовании 103 депутатов.

Photolure Артур Давтян

Пост генерального прокурора страны был вакантным с 4 августа с.г., когда действующий тогда генпрокурор, 38-летний Геворг Костанян, подал в отставку «по состоянию здоровья».

В ходе обсуждения кандидатуры Давтяна в парламенте оппозиционные депутаты направили ему ряд вопросов по громким уголовным делам последних лет. «Неприкасаемых в Армении нет и не будет. По крайней мере, я таких людей не знаю», — сказал Давтян. Как и его предшественник, Давтян пообещал уделить особое внимание делу «1 марта» (1 марта 2008 года в ходе массовых беспорядков после президентских выборов в Ереване погибли 10 мирных граждан). «Нераскрытых дел не бывает, мой подход заключается в достижении истины. В настоящее время уголовное дело находится в стадии предварительного следствия, производство по нему не прекращено», — сказал Давтян.

По мнению участников правовой сферы, система прокуратуры в Армении лишь формально является независимой. По мнению члена Палаты адвокатов Норайра Норикяна, политическая атмосфера в Армении не позволит прокуратуре Армении и в частности генеральному прокурору, выступать в качестве независимого субъекта. «Прокуроры формально независимы, но нельзя утверждать, что прокуратура может при соответствующей политической ситуации или проявленной политической воли, пойти против этой политической воли, и выполнять такие функции, которые не понравятся руководству страны», — заявил Норикян местному изданию.

Ранее Артур Давтян занимал пост заместителя генпрокурора, а до этого прокурора Еревана. Генпрокурор Армении назначается парламентом сроком на 6 лет. Кандидатуру представляет парламенту президент страны.