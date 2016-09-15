Череповец, Вологодская область, 15 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Житель города Череповец (Вологодская область), вернувшись с работы, обнаружил в себя дома убитых жену и 11-летнего сына: им нанесли множественные колото-резаные раны. По факту случившегося расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Вологодской области.

pixabay.com Убийство

Убийство произошло в квартире одного из домов по улице Монтклер. Трупы домочадцев мужчина обнаружил 14 сентября 2016 года примерно в 17 часов 40 минут.

«Следственным отделом по городу Череповец следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек, в том числе малолетнего)», — сообщили в пресс-службе .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка.