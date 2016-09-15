Париж, 15 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Российская спортсменка Ольга Забелинская показала третий результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом, который прошел во французской Бретани в рамках чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, сообщает 15 сентября «Спорт-Экспресс».

Diliff Ольга Забелинская

Первой к финишу пришла велосипедистка из Нидерландов Эллен ван Дейк. На втором месте оказалась ее соотечественница Анна ван дер Брегген. Чемпионат Европы по велоспорту завершится 18 сентября.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Забелинская завоевала серебряную медаль. В 2012 году на Олимпийских играх велосипедистка стала обладательницей двух бронзовых наград.