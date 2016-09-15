Калининград, 15 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Большая коллегия суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняла к рассмотрению заявление Российской Федерации по спору о калининградской электронной бытовой технике, изъятой таможней Белоруссии два года назад. Первое заседание назначено на 15 ноября 2016 года, говорится в постановлении, размещённом на официальном сайте суда ЕАЭС.

Unsplash Старый телевизор

Напомним, в 2014—2015 гг. белорусские таможенники арестовали, а затем продали бытовую технику (в основном, телевизоры), принадлежащей калининградским предприятиям. По мнению истца, бытовая техника является товаром Евразийского экономического союза, поскольку собирается в Калининградской области — регионе Российской Федерации.

«Товар был помещен под таможенную процедуру реимпорта на территории Калининградской области и перевозился на остальную часть Российской Федерации транзитом через Литовскую Республику, — говорится в документе. — Ввоз бытовой техники на территорию ЕАЭС осуществлялся через пункты пропуска, расположенные на территории Республики Беларусь, в которых должен был завершаться транзит товара».

Минюст России считает, что Белоруссия нарушила положения ст. 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также ст. 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств — членов

Таможенного союза от 21 мая 2010 года, поскольку таможенные органы Белоруссии приняли решение о признании товара иностранным.

Ранее ИА REGNUM уточняло, что в результате действий Белоруссии собственники калининградских телевизоров потеряли 242 млн рублей (прямая стоимость товара, без издержек и неустоек).

В результате недружественных шагов Минска, сегодня калининградские телевизоры попадают в «большую Россию» через Прибалтику — Литву и Латвию.