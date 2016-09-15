Гаврилов-Ям, Ярославская область, 15 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. 17 сентября в селе Великое Ярославской области пройдет традиционная ежегодная ярмарка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по туризму, в ярмарке принимают участие сельхозпроизводители Ярославского и соседних регионов.

фото сайта selo-velikoe.ru Великое

Традиция участия в великосельской ярмарке сельских хозяйств и жителей Владимирской, Ярославской, Тверской и Костромской губерний была установлена еще в старину. Ярмарки проводились в торговом селе обычно в период с 1 по 8 сентября. Об этих шумных базарах упоминал и Николай Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: «Пахом соты медовые нес на базар в Великое».

В советские времена традиция проведения ярмарок была забыта. Возродили ее 18 лет назад. С тех пор каждый год в погожий сентябрьский день торговцы, умельцы, сельхозпроизводители и другие организации выставляют свою продукцию.

Гостей праздника принято встречать хлебом-солью, а развлекать играми, концертами, выставками, театрализованными представлениями. Но в центре внимания, конечно, шумная торговля и налаживание деловых связей между сельхозпроизводителями.

Село Великое — одно из самых больших в Верхневолжье. До начала 18 века оно было царской вотчиной, а в 1709 году император Петр Великий подарил его своему другу и сподвижнику генерал-фельдмаршалу Аниките Ивановичу Репнину — за победу под Полтавой. Главным украшением села является архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей начала XVIII века Рождества и Покрова Богородицы и колокольни между ними. Жемчужина села — усадьба купца Локалова, главный особняк которого построен в псевдорусском стиле, украшен башенками, флюгерами и окружен великолепной кованой оградой.