Серов, Свердловская область, 15 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. На Среднем Урале живущей в Сосьве женщине грозят не отдать новорождённого ребёнка. По словам самой матери, причина заключается в том, что у неё нет российского паспорта и медицинского полиса, сообщает издание «Глобус».

debowscyfoto Мать и ребенок

Женщина родила девочку 14 сентября в роддоме города Серова. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что заявление по данному инциденту было получено. Поскольку сам омбудсмен находится на совещании, то прокомментировать ситуацию он сегодня не сможет.

Девушка 1997 года рождения, у которой хотят отнять ребёнка, переехала вместе со своей матерью на постоянное место жительства в Россию из Донецкой области Украины ещё в 2001 году. Сначала семья проживала в посёлке Восточный, а затем перебралась в Сосьву. По словам женщины, ей обещали по достижении совершеннолетия выдать российский паспорт, но так и не сделали этого. С 16 лет она начала сама обивать пороги инстанций, но безуспешно. Она писала многочисленные обращения и неоднократно ездила в Екатеринбург, но всякий раз чиновники посылали её вновь «по инстанциям». Теперь, когда началась реформа УФМС и перевод ведомства в ведение МВД, получить ответы на запросы стало ещё более проблематично, передаёт серовское издание. Отметим, что, по данным «Глобуса», женщина неофициально работает на двух работах.

Сложившуюся ситуацию не оставят без внимания и представители родительской общественности. Инцидент прокомментировал активист свердловского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Банников.

«Мы обязательно возьмём этот случай на контроль. Если ситуация именно такая, то здесь просматриваются ювенальные технологии, с которыми наше движение активно борется на протяжении нескольких лет. А сам факт того, что у матери отнимают новорождённого ребёнка, вызывает глубокое человеческое возмущение. Более того, если информация подтвердится, если выяснится, что это правда, то ответственные за это безобразие чиновники Серова просто позорят Россию. Попытка отобрать новорождённого ребёнка у женщины, которая фактически на данный момент является гражданкой Украины, — это международный скандал. В свете информационно-психологической войны, которую ведут против России пришедшие в результате государственного переворота на Украине в 2014 году власти, этот случай будет использоваться ими против всей России. Страшно представить, какую шумиху они поднимут в прессе. Так что по-хорошему, чиновникам из Серова, от которых зависит ситуация, нужно немедленно предпринять все меры для скорейшего оформления гражданства для молодой мамы и её новорождённой дочери, а также прекратить все угрозы по отнятию ребёнка», — заявил Алексей Банников.