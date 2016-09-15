Самара, 15 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках кроме временных, то есть на 1761, на 1500 участках — в режиме онлайн. Перепрограммировать КОИБ нельзя. Возможности для махинаций на выборах равны нулю. Такие заявления сделал 15 сентября председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

bfmsamara.ru Выборы

Читайте также: В Самарской области выявлены опасные для жизни избирательные участки

По словам Вадима Михеева КОИБ — очень надежная машина, она не примет фальшивый бюллетень.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года интернет-трансляция с избирательных участков Самарской области будет приостановлена в 20:00 по местному времени и возобновится после завершения времени голосования на всей территории РФ в 21:00 по московскому времени в режиме воспроизведения записи.

Проведение трансляции в таком режиме необходимо для соблюдения требования указанного Федерального закона, согласно которому нельзя публиковать информацию об итогах голосования, пока в целом на территории РФ не закончилось время голосования. При этом запись изображения не прерывается и будет храниться в электронном виде на материальных носителях на протяжении одного года со дня голосования.

Глава облизбиркома отметил, что на избирательных участках будут работать по две вдеокамеры: одна будет нацелена на избирательные урны, другая на стол, где гражданам выдаются бюллетени. По окончании процедуры голосования, камеры направят на стол, на котором будут считать голоса избирателей. Итоговые протоколы председатели комиссий обязаны поднести к камере и держать перед ней несколько секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек.

В области на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателей), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).

18 сентября в регионе также пройдут выборы в Самарскую губернскую думу

Читайте также: Самарские власти обеспокоены прозрачностью выборов в регионе