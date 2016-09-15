Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ростовская область подписала с «Газпромом» программу газификации, невзирая на долги за голубое топливо. Согласно документу, в газификацию региона до конца 2020 года компания вложит 17,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 15 сентября.

За четыре года реализации программы в регионе должны возвести газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью более 1,5 тыс. километров и четыре газораспределительные станции. Благодаря этому голубое топливо придет в 245 населенных пунктов в 28 районах Дона.

Регион должен проложить более 1,5 тыс. километров внутрипоселковых сетей, а также подготовить к приему газа более 30 тыс. квартир и домовладений, свыше 300 котельных.

Отметим, что уровень газификации Ростовской области составляет 87,7%. При этом средний уровень газификации в городах составляет 96,4%, в районах — 71%. Голубое топливо на сегодняшний день используется более чем в 700 населенных пунктах региона. Программой газификации на 2015 год были определены инвестиции в газификацию в объеме 819,6 млн рублей, на 2016 год — в сумме 574,8 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2015 года в ходе визита на Дон председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков остался недоволен уровнем погашения задолженности за газ в регионе. На тот момент общая сумма долгов превышала 3 млрд рублей.

«В «Газпроме» принято решение, что в тех регионах, которые не погашают задолженность, мы работать не будем. Мы не благотворительная организация и не можем подарить 163 млрд рублей, которые нам должны за поставленный и транспортированный газ предприятиям и населению», — сказал по итогам совещания в Ростове-на-Дону Виктор Зубков. По словам губернатора Василия Голубева, самыми злостными неплательщиками оказались Таганрог, Азов и Новочеркасск. Причем долги приходятся на предприятия, население оплачивает за потребленное голубое топливо регулярно.

По данным на 20 апреля 2016 года, просроченная задолженность населения Ростовской области за природный газ составляла 745,9 млн рублей. По сравнению с началом года задолженность населения увеличилась на 31%. В черный список муниципалитетов-должников были внесены Неклиновский район, а также Шахты, Таганрог и Азов.