Ньон, Швейцария, 15 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 будет проходить в Киеве. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в своём официальном Twitter.

Kieran Lynam Матч Лиги чемпионов УЕФА

Решение принято в Афинах. Уточняется, что игра состоится на стадионе «Олимпийский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент Украины Пётр Порошенко анонсировал решение о том, что финал самого престижного европейского клубного футбольного турнира пройдёт на Украине. Эта страна подавала заявку на проведение финала еврокубка в июле 2016 года.