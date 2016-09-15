Владимир, 15 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. С 15 сентября в детских садах и школах Владимира начался отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал глава администрации Андрей Шохин.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Сейчас во Владимире среднесуточная температура составляет примерно 8 градусов. При такой температуре власти не обязаны начинать отопительный сезон. Однако, несмотря на это, мэрия решила дать тепло в образовательные учреждения раньше срока.

«На оперативном совещании в мэрии глава администрации затребовал данные о температуре воздуха в помещениях детских садов. Выборочная проверка показала, что во многих дошкольных учреждениях уже включают электрические обогреватели в игровых и спальных комнатах, иначе дети просто замерзают. Такая же ситуация в общеобразовательных и спортивных школах, городских ДК и школах искусств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Когда тепло придет в жилые дома, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что изношенность тепловых сетей во Владимире составляет примерно 60%. Для того чтобы ситуация улучшилась кардинально, необходимо ремонтировать не менее 10 километров сетей в год, однако денег хватает на ремонт только четырех километров.

В 2015 году постановление о начале отопительного сезона было подписано 5 октября. Объекты социальной сферы были подключены 29 сентября.