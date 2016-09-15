Пекин, 15 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Китайские СМИ опубликовали «шпионские» фотографии нового премиального кроссовера Hongqi HS7, сообщает издание Chinamobil. Предполагается, что новинка выйдет на рынок к концу 2017 года. Кроссовер разработан на базе седана HongQi H7, который создан на платформе Toyota Crown и производится на совместном предприятии FAW и Toyota.

Roger Wo Hongqi

Новинка Hongqi HS7 будет оснащаться теми же двигателями, что и модель H7: бензиновыми с турбонаддувом объемом 2 литра мощностью 201 л.с. и 3 литра мощностью 300 л.с.

Hongqi — это дочерний бренд крупнейшей китайской автомобильной корпорации FAW, под которым ранее выпускались седаны премиум-класса для китайских чиновников. В 1958 году компания FAW выпустила первый легковой автомобиль — правительственный лимузин Hongqi CA72, который был предназначен для перевозки высших чиновников и высокопоставленных иностранных гостей Китая. В 1963 году появилась модификация CA770, которая производилась до 1980 года. После этого под названием Hongqi Mingshi производились клоны седана Audi 100 в 44 кузове.

В 2000-х годах началось производство лимузинов Hongqi L9 и Hongqi L5. В апреле 2015 года на Шанхайском автосалоне под брендом Hongqi был показан первый внедорожник —Hongqi LS5, напоминающий Range Rover. Неоднократно китайских производителей обвиняли в том, что они копируют модели западных брендов.