Вена, 15 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. 18-летняя гражданка Австрии намерена подать в суд на своих родителей за то, что они выложили в сеть большое число её фотографии, заявил адвокат девушки 14 сентября. Об этом сообщает France Bleu.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж. Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Поиск личных фото в интернете

По словам юриста, она была унижена действиями своих родителей, которые отказались убрать опубликованные за последние семь лет фотографии из социальной сети Facebook.

По её мнению, около 500 изображений демонстрируют её в ситуациях, которые являются для неё унизительными.

«Они не знают ни стыда, ни границ, им плевать на то, что это фотография того, как сижу на горшке или лежу голышом в колыбели. Вся моя жизнь заснята и выложена на публичное обозрение», — отметила она.

Процесс, если истец все-таки пойдет на иск против своих родителей, состоится в ноябре.