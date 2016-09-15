Симферополь, 15 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Несмотря на то, что международные организации решили не направлять наблюдателей в Крым, одиночные иностранные наблюдатели выразили желание следить за проведением выборов на полуострове. Об этом 15 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передают СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камеры

«Кстати, и члены Европарламента, евродепутаты, у меня заявка есть из Израиля от гражданина с корнями в Крыму — они нас просто завалили просьбами их аккредитовать как международных наблюдателей», — заявила Памфилова на брифинге для зарубежных журналистов.

В то же время в Крыму «ни одна из международных организаций не наблюдает», указала она. «Даже СНГ отказалось, с учетом того, что Украина входит в СНГ. Мы нормально принимаем то, что они отказались, понимая их позицию», — подчеркнула председатель ЦИК.

Напомним, что 18 сентября состоятся выборы в Госдуму по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В Крыму откроются для голосования 1207 избирательных участков, 43 из которых — временные.

12 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза призвал признать результаты выборов в Крыму нелегитимными.