ЦИК: Наблюдатели-одиночки хотят следить за выборами в Крыму
Симферополь, 15 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Несмотря на то, что международные организации решили не направлять наблюдателей в Крым, одиночные иностранные наблюдатели выразили желание следить за проведением выборов на полуострове. Об этом 15 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передают СМИ.
«Кстати, и члены Европарламента, евродепутаты, у меня заявка есть из Израиля от гражданина с корнями в Крыму — они нас просто завалили просьбами их аккредитовать как международных наблюдателей», — заявила Памфилова на брифинге для зарубежных журналистов.
В то же время в Крыму «ни одна из международных организаций не наблюдает», указала она. «Даже СНГ отказалось, с учетом того, что Украина входит в СНГ. Мы нормально принимаем то, что они отказались, понимая их позицию», — подчеркнула председатель ЦИК.
Напомним, что 18 сентября состоятся выборы в Госдуму по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В Крыму откроются для голосования 1207 избирательных участков, 43 из которых — временные.
12 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза призвал признать результаты выборов в Крыму нелегитимными.