Москва, 15 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Капли от насморка против амфетаминов

stevepb Капсулы

Хакеры из Fancy Bears опубликовали 14 сентября вторую порцию документов из взломанной базы данных ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA). Агентство признало, что документы подлинные и не преминуло сразу обвинить во взломе Россию — якобы из РФ идут кибератаки, а делается это в отместку за «разоблачающие» доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.

В документах фигурируют 25 спортсменов из восьми государств, в пробах которых был обнаружен допинг. Среди них 14 призеров Олимпиады в Рио-де-Жанейро, включая серебряного призера игр, боксера Михаила Алояна.

Читайте подробнее: WADA признала вторую часть хакерских документов подлинными

Тренер российского спортсмена объяснил причину его положительного допинг-теста: Алоян в период тренировочных сборов в Сочи употреблял средство от простуды, разрешенное в тренировочный период, но запрещенное в соревновательный. Расследование продолжается, все необходимые документы предоставлены.

В первой публикации в приеме допинга ‑ и посерьезнее, чем капли от простуды — обвинялись американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн. Байлз, в частности, WADA «разрешило» применять амфетамины.

Читайте подробнее: Тренер Алояна ответил на обвинения боксера в применении допинга

Порошенко обрадовался финалу Лиги чемпионов-2018 в Киеве

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Facebook поздравил футбольных болельщиков с тем, что в 2018 году финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет проходить на Украине — матч примет Киев, назвав это отличной новостью.

Порошенко надеется провести финал «на самом высоком уровне» — даже на фоне экономического и социального коллапса в стране, который к 2018 году вряд ли решится.

Напомним, в 2017 году киевским властям еще платить за организацию конкурса «Евровидение». Странно, что страна, раздираемая воровством, коррупцией и гражданской войной, как манну небесную воспринимающая кредиты МВФ, намерена ежегодно платить за развлечения международного масштаба.

Читайте подробнее: Порошенко: Финал Лиги чемпионов — 2018 пройдёт в Киеве

Куда пойдет миллиард от МВФ?

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил решение о предоставлении дальнейшей финансовой помощи Украине в рамках четырехлетней программы. Очередной транш кредита МВФ Украине будет направлен на увеличение международных резервов Национального банка — не на пенсии и не на зарплаты, и даже не на «реформы», а на возможность получения новых кредитов.

Сумма третьего транша составляет 716.11 специальных прав заимствования (СПЗ), или около $1 млрд в эквиваленте. Большую его часть Украина получит в СПЗ, другую часть — в международных валютах. В НБУ подчеркивают, что одобрение Советом директоров МВФ второго пересмотра программы — это положительный сигнал для Украины, «ведь он открывает возможности для получения другого связанного финансирования». В частности Украина может получить $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии Министерства финансов США, а также привлечь 600 млн евро от Еврокомиссии.

Еще неизвестно, чем Украине придется за это расплачиваться: депутаты не знают условий кредитования. «До нас доходит информация, что мы обязались провести масштабную приватизацию стратегических предприятий, открыть рынок земли», — объяснила депутат Александра Кужель. Текст меморандума, из которого можно будет понять, на каких условиях выделили деньги, появится значительно позже.

Читайте подробнее: Между коллапсом экономики и политической катастрофой: о кредите МВФ Киеву

Позиция России по поводу предоставления транша МВФ остается неизменной: Москва против выделения средств Киеву, ведь возвращать России долг в 3 млрд украинские власти категорически не намерены.

Ради выделения транша МВФ пересмотрел собственные правила, по которым нельзя было выделять средства странам с долгами. Теперь в правила внесено дополнение, по которому МВФ может перечислить средства, если должник «добросовестно» пытается урегулировать долг. Отметим, что долг России в $3 млрд руководством МВФ признан суверенным.Читайте подробнее: Песков: РФ выступает против выделения Киеву очередного транша МВФ

Дело Захарченко

В деле полковника Дмитрия Захарченко, на квартире у которого была обнаружена астрономическая сумма в 9 млрд рублей в иностранной валюте, появляются, по данным СМИ, новые версии.

Следствие в качестве одной из версий происхождения миллиардов рублей, изъятых у замначальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, рассматривает семейный бизнес полковника.

По предварительным данным, в банковских кругах отец полковника Виктор Захарченко известен, как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. По этой версии, отец и сын помогали банкирам минимизировать потери перед отзывом у их банков лицензии Центробанком. Вместе с тем рассматривается и другая версия происхождения миллиардов — якобы под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

Читайте подробнее: СК выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко

Также сообщается о показаниях топ-менеджера «Нота-банка», с помощью которых удалось арестовать Захарченко. Он рассказал о преступной деятельности полковника, включая получение им взятки. Ранее по делу о хищении у кредитной организации 26 млрд рублей были задержаны сотрудники «Нота-Банка» братья Ерохины и финансовый директор.

Читайте подробнее: Показания против полковника Захарченко дал топ-менеджер «Нота-Банка» — СМИ

ОСАГО упростят?

Жизнь российских автовладельцев может облегчиться: Министерство финансов России подготовило поправки к закону об ОСАГО, согласно которым можно будет выбрать тот полис, который нужен. Предполагается введение разных страховых лимитов.

Поправки Минфина также включают введение надбавок за то, что страховой компании были переданы заведомо ложные сведения о состоянии техники. Также здесь может быть предусмотрено «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков».

Читайте подробнее: Минфин РФ подготовил масштабную реформу ОСАГО — СМИ