Москва, 15 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Московская полиция начала проверку после появления в СМИ видеоролика, демонстрирующего езду чёрного автомобиля Hummer по ступеням Московского государственного университета (МГУ), сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.

Jeff Wilcox Автомобиль Hummer

Как ранее собщало ИА REGNUM, 15 сентября на сайте YouTube появилась видеозапись: водитель чёрного внедорожника въехал на ступеньки МГУ. Проехав почти до входа в здание, он развернул Hummer и съехал со ступеней.

Напомним, в июне 2016 года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, комментируя ситуацию со скандалом вокруг сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, заявил, что так называемые мажоры, резкие и дерзкие только между собой, однако ситуация меняется, когда речь идёт уже о привлечении их к уголовной ответственности.

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