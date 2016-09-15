Киев, 15 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, в Краматорск (Донетчина, под контролем ВСУ) прибыли министры внешнеполитических ведомств Германии и Франции, Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро. Их сопровождают министр иностранных дел Украины Павел Климкин, украинский представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко и назначенный Киевом председатель т.н. Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Западные дипломаты прилетели на Донетчину, чтобы «изучить ситуацию в регионе». Главы МИД Германии и Франции в частности уже пообщались с наблюдателями миссии ОБСЕ. Согласно официальной программе, сегодня дипломаты Германии и Франции посетят Славянск, где осмотрят разрушенный мост и областную психиатрическую лечебницу, расположенную в поселке Семеновка.

В свою очередь, местные жители Краматорска, родственники украинских пленных солдат и члены общественной организации «Славянская Сич» встретили иностранных дипломатов митингом (до 100 человек). Люди выступили против предоставления Донбассу особого статуса. Они держали в руках плакаты с надписями: «Мы говорим «нет» специальному статусу Донбасса», «Мы — Украина и Нам не нужен мир ценой российской оккупации», «Верните из плена украинских солдат» и другие.

Павел Климкин, комментируя прессе такие настроения, заявил, что Франция и Германия ни в коем случае не принуждают Украину к принятию закона о местных выборах и предоставлению особого статуса Донбассу.

«Они также понимают, что нужно продвигаться путем политического трека, нужно продвигаться путем освобождения заложников, без всех этих компонентов ничего не будет… Но они не заставляют нас, и вы можете об этом с ними поговорить, сначала что-то принимать. Так как, если мы сейчас это примем, это означает, что те, кто сейчас Россией поставлен у власти (в республиках Донбасса), они просто будут легитимизированы и ничего больше», — сказал Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина не допустит интеграции Донбасса «как колонии России», а также отметил, что «вообще не верит» в заявления о прекращении огня. «Реально, прекращение огня будет тогда, когда ОБСЕ будет иметь доступ ко всей территории Донбасса, и когда она сможет работать 24 часа в сутки», — сказал Климкин.

А накануне глава МИД Франции Жан-Марк Эро, выступая на брифинге в Киеве, заявил, что Киев должен начать выполнение политических условий минских соглашений.

«Речь идет о прекращении огня, конечно, об отводе войск в трех пилотных зонах, которые я упоминал, говоря о следующей неделе. К этому также добавляется законопроект о местных выборах на Донбассе, а также о спецстатусе», — сказал он.

Такие заявления Эро вызвали в целом негативную реакцию в политических и экспертных кругах на Украине и были восприняты именно как принуждение к «особому статусу».

Что же касается восстановления, ранее, 13 сентября в эфире телеканала «112 Украина» Павел Жебривский заявил, что на подконтрольной ВСУ части Донетчины началась масштабная инфраструктурная работа. По его словам, на 135 млн грн (5 млн долл), выделенных Государственным фондом регионального развития, в этом году планируется восстановить четыре разрушенных моста.

«На самом деле это частица денег из тех 4,5 млрд грн (170 млн долл), которые мы можем вложить в этом году в восстановление инфраструктуры Донбасса. … Мы их распределили. Все эти деньги должны идти на развитие территориальных общин. Однако у нас актуально, у нас четыре моста, на самом деле еще плюс семь мостов… 135 млн грн Донецкая военно-гражданская администрация из Государственного фонда регионального развития направила на восстановление четырех мостов в этом году, в том числе такого знакового, как у Славянска в Семеновке», — сказал Жебривский.

По его словам, в районе Славянска уже строится мост и телебашня на горе Карачун. «К концу ноября он (мост) должен быть восстановлен. Этих денег, конечно, не хватит, но это частица из них, и началась широкомасштабная инфраструктурная работа. Мосты, дороги, учреждения здравоохранения и образования», — сказал чиновник.